Opere strategiche Abruzzo, c’è anche la S.P. 20 Marruviana

S.P. n. 20 “Marruviana” inserita nel piano delle infrastrutture strategiche della Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo ha approvato il piano delle infrastrutture strategiche e previsto 3 milioni di euro per il completamento della S.P. 20 “Marruviana”, opera che rientra tra le trenta priorità individuate sull’intero assetto viario regionale. Il finanziamento si aggiunge a quello già programmato dalla Provincia dell’Aquila, per altri 3 milioni di euro, per un totale di 6 milioni e permetterà così il completamento con adeguamento e ampliamento del tratto compreso tra il Comune di San Benedetto dei Marsi e “Borgo ottomila”, importante snodo di collegamento tra la Marsica orientale e la città di Avezzano.

Ricordiamo che, al momento, il progetto definitivo ed esecutivo è in fase conclusiva con conseguente avvio della gara per appaltare i lavori.

“La Regione ha finalmente riconosciuto la strategicità e l’importanza dell’opera – dichiara il consigliere delegato alla viabilità della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi – e per questo ringrazio il consigliere regionale, Mario Quaglieri che ha compreso l’importanza di questo importantissimo progetto, sostenendolo con convinzione e il Presidente della Giunta Regionale, Marco Marsilio, per la sensibilità ed attenzione avuta verso il territorio. È un’opera attesa da anni che contribuisce a sostenere il nostro sistema di sviluppo economico”.

“Il riconoscimento di questa arteria tra le trenta infrastrutture strategiche della Regione, rafforza la convinzione, sempre manifestata da questo governo provinciale, che l’asse viario rappresenta un valore aggiunto per le popolazioni della Marsica, sia in termini di sicurezza che quale deterrente allo spopolamento delle aree interne”.

“La S.P. 20 “Marruviana” – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – è stata una priorità di questa consiliatura, perché si tratta obiettivamente un’opera strategica per l’intera provincia e ringrazio il consigliere regionale, Mario Quaglieri e il Presidente Marco Marsilio, per l’impegno profuso, affinché da questa strada possa ripartire l’economia delle aree interne. Ringrazio il consigliere delegato, Gianluca Alfonsi, per aver tenacemente e caparbiamente sostenuto questo progetto”.