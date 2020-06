Nuovo municipio Avezzano, il Comune respira: sospeso il pagamento da 1,8 milioni

Fissata la Camera di Consiglio per il ricorso contro il lodo arbritrale per il nuovo Comune di Avezzano: sospeso il pagamento di 1,8 milioni di euro.

A seguito del ricorso proposto dall’Amministrazione straordinaria avverso il Lodo arbitrale del 30/11/2019, relativo alla controversia IRIM Srl.,c/ Comune di Avezzano, con decreto del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, depositato in cancelleria in data 16/06/2020, è stata fissata la Camera di Consiglio per l’udienza in data 21 luglio 2020 e contestualmente disposta, in accoglimento della relativa istanza, la sospensione dell’efficacia esecutiva del predetto lodo arbitrale che condanna il Comune a pagare una somma di 1,8 milioni di euro per i lavori del nuovo municipio.

“È noto che sulla vicenda – concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione, di un parcheggio interrato e di un edificio destinato ad ospitare la nuova sede del municipio nell’ambito del programma “Contratto di Quartiere II” – precisa il Commissario straordinario Mauro Passerotti – si è instaurato un procedimento penale, due ulteriori distinte procedure giudiziarie – una dinanzi al Giudice ordinario civile avente ad oggetto istanze di natura risarcitoria ed altra dinanzi agli organi di giurisdizione amministativa (TAR e Consiglio di Stato) originata dal provvedimento di annullamento in autotutela degli atti negoziali, disposto a suo tempo dal Consiglio comunale in carica – ed ancora un procedimento avviato dalla Corte dei Conti a carico dei componenti dell’Amministrazione comunale dell’epoca, finalizzato al recupero della somma eventualmente impiegata male per la mancata realizzazione dell’edificio. Tale giudizio è in atto sospeso in attesa dell’esito del procedimento penale sopra menzionato”.

L’impugnazione del lodo arbitrale, proposta nel febbraio scorso con ferma decisione dal Commissario Straordinario, in considerazione della complessità della problematica e dei vari interessi pubblici coinvolti, ha consentito di ottenere l’inibitoria dell’efficacia esecutiva del suddetto lodo e assicurare la preminenza dell’interesse pubblico sotteso alle ragioni di tutela dell’ente.