Niko Romito torna a L’Aquila, ospite del Connubio di Luca Totani

Lo chef stellato Niko Romito è stato all’Aquila per un pranzo al Connubio, il locale del collega Luca Totani che si trova in centro storico, a via San Bernardino.

“L’emozione di ospitare chi ha fatto di questo lavoro uno stile di vita e una missione.Colui che porta l’Abruzzo in alto”, è stato il commento scritto dallo chef Luca Totani nella foto postata du Facebook a fine pasto con lo chef Niko Romito.

Romito, 3 stelle Michelin con il suo Casadonna Reale a Castel di Sangro, ha portato e fatto conoscere le eccellenze della cucina italiana e abruzzese nel mondo.

Niko Romito con le sue stelle brilla fino in Oriente; a fine 2019 ha preso una stella Michelin per il suo locale Il Ristorante aperto a Shangai.

Si parla da tempo insistentemente di un’apertura di Niko Romito in città; si sono susseguite tante voci infatti, né confermate ma nemmeno smentite, che vorrebbero Romito ai fornelli dello storico ristorante Tre Marie, nell’omonima via, gestito per più di mezzo secolo da Paolo Scipioni, altro grande interprete della cucina del territorio, scomparso nel 2018, famoso per i suoi mitici timballini.

Il ristorante Tre Marie è riconosciuto come monumento storico e anche culturale, il locale chiuse i battenti nel 2007, dopo una cena per celebrare Sant’Agnese, tradizionale appuntamento aquilano dedicato alla maldicenza. Oltre Romito, un altro aquilano illustre che aveva messo “gli occhi” sul locale di Scipioni è Bruno Vespa che aveva pensato di acquistarlo tempo fa.

Luca Totani nel 2016 è stato tra i primi a tornare in centro storico, il suo locale, che prima si trovava al Corso Stretto è diventato in breve tempo un vero e proprio punto di riferimento, con piatti che spaziano dalla tradizione a punte “esotiche” o con richiami alla cucina del sud Italia, terra di origine della famiglia del giovane chef.

Intanto Niko Romito si è goduto un pranzo preparato con cura da Luca Totani, aiutato dal suo staff composto da Erika, Elisa e Riccardo.

Chissà cosa avrà pensato Romito delle mitiche fettuccine al Montepulciano, uno dei cavalli di battaglia della cucina del giovane Luca?!?