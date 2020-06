Lutto per la scomparsa di Anna Agazzani, madre dell’assessore Fabrizi

L’AQUILA – È venuta a mancare la signora Anna Agazzani, madre dell’assessore Vittorio Fabrizi.

All’età di 92 anni è venuta a mancare la signora Anna Agazzani, madre dell’assessore del Comune dell’Aquila, Vittorio Fabrizi.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 18 giugno, alle 9,30 presso la chiesa parrocchiale di Cristo Re.

“A nome della municipalità e a titolo personale – ha scritto il sindaco Pierluigi Biondi – esprimo sentite condoglianze all’assessore comunale Vittorio Fabrizi per la scomparsa della cara madre Anna. La morte non ha alcun potere sull’amore, specialmente quello per una mamma. Giungano all’amico Vittorio e ai suoi famigliari sentimenti di profonda vicinanza in un momento così doloroso”.