L’Aquila: giovedì sole al mattino, qualche debole pioggia pomeridiana previsioni

L’Aquila – Giovedì tempo stabile al mattino con sole prevalente, mentre nel pomeriggio non si escludono deboli piogge sparse. Tempo nuovamente asciutto nel corso della serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

In Abruzzo tempo stabile al mattino con sole prevalente sulla costa e sulle zone interne; nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare dando luogo a piogge sull’entroterra. Fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali.

In Italia al Nord tempo fortemente instabile su Veneto e Friuli con forti temporali e locali nubifragi, al pomeriggio e in serata attività temporalesca anche lungo l’arco alpino con fenomeni in parziale estensione alle pianure. Al Centro bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con possibilità di isolate piogge sulle zone interne di Lazio e Abruzzo. Al Sud giornata caratterizzata da condizioni di stabilità prevalente salvo locali acquazzoni nel sud della Puglia e qualche pioggia sulle zone interne della Basilicata.

Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)