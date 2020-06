Coltiva marijuana sul terrazzo, 47enne arrestato

La polizia arresta un 47enne di Celano trovato in possesso di 19 piante di marijuana che coltivava sul terrazzo.

Questa mattina il personale del Commissariato di P.S. di Avezzano, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha proceduto alla perquisizione dell’abitazione di proprietà di L.M., 47enne celanese, pluripregiudicato, sul cui terrazzo era stata notata una coltivazione all’aperto di marijuana. Al termine dell’attività sono state rinvenute 19 piante di canapa sativa, una modesta quantità di marjuana essiccata e pronta all’uso, l’attrezzatura necessaria alla coltivazione e i fertilizzanti specifici per favorire la crescita delle piante. Sul terrazzo, inoltre, è stato rinvenuto anche del materiale idoneo alla realizzazione di una serra, molto probabilmente utilizzata nel periodo invernale.

L’uomo, con numerosi precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ove è stato accompagnato al termine delle operazioni di rito. Le piante di marjuana, del peso complessivo di circa 3 chilogrammi, sono state poste sotto sequestro, per le successive analisi per stabilirne il principio attivo, unitamente al materiale rinvenuto utilizzato per la coltivazione.

Proseguono le indagini volte ad accertare la destinazione della sostanza stupefacente.