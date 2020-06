Loris Barone spegne la sua prima candelina, tanti auguri!

Spegne la sua prima candelina Loris Barone, tantissimi auguri per un compleanno speciale!

“Che tu possa sempre sognare in grande, sorridere delle piccole cose, imparare ogni giorno una nuova cosa e custodirla come un tesoro, che tu possa ogni anno essere felice del passato e curioso del futuro, che tu possa essere semplicemente felice. Non chiedo altro per te se non che tu sorrida sempre, con le labbra, con gli occhi ma soprattutto il cuore. Buon compleanno amore piccolo ,da mamma Linda, papà Lorenzo, Irene e Diego”.

La dedica della famiglia al piccolo Loris.

Buon compleanno a Loris Barone anche dalla redazione del Capoluogo, un anno di vita e tantissima strada davanti!