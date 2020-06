Leolandia riparte dopo il Covid: arriva la prima area a tema dedicata ai Superpigiamini

Leolandia, pronti a ripartire: divertimento in sicurezza.

Leolandia, si riparte.

Sabato 20 giugno è il giorno che segnerà la riapertura di molti parchi a tema in Italia, pronti a riportare allegria, gioia e divertimento nella vita di grandi e piccini. Il comparto raggruppa circa 230 strutture in Italia, tra parchi a tema (ad esempio Leolandia), parchi faunistici (ad esempio Acquario di Genova), parchi acquatici (ad esempio Aquafan) e parchi avventura.

Il giro d’affari 2019 del comparto è stato di circa 450 milioni di euro, 2 miliardi con l’indotto (che comprende pernottamenti in hotel, ristorazione, merchandising, manutenzione, ecc..). Gli occupati diretti del comparto nel 2019 erano 25.000 (tra fissi 10.000 e stagionali 15.000), 60.000 considerando l’indotto. I visitatori 2019 sono stati 20 milioni provenienti dall’Italia e 1,5 milioni dall’estero, per un totale di 1,1 milioni di pernottamenti.

Quest’anno le prospettive sono molto diverse, alcuni parchi (specialmente gli acquatici) hanno già dato l’appuntamento al 2021 e permangono diversi problemi dovuti alla crisi di liquidità che dipende dal mancato rientro degli investimenti sostenuti a inizio stagione (prima del lockdown) per potenziare l’offerta, unita alla difficoltà ad ottenere i finanziamenti dalle banche (a causa dei limiti del DL liquidità che non prevede scudo penale per le banche).

Leolandia, ripartenza da record

Ci sono poi i costi per la messa in sicurezza alla luce dei nuovi protocolli e i la riduzione degli introiti dovuta al contingentamento delle presenze. In ogni caso, gli operatori sono pronti ad affrontare la sfida e non rinunceranno a sorprendere il pubblico. A Leolandia, ad esempio, si potrà visitare la nuovissima PJ MASKS CITY, la prima area a tema del mondo dedicata ai Superpigiamini, serie di cartoni animati campione di ascolti a livello internazionale.

Clicca qui per le dichiarazioni di Giuseppe Ira, Presidente Associazione Parchi Permanenti Italiani, sulle prospettive per la stagione 2020

Qui il link per le misure di sicurezza adottate per entrare nei parchi e salire sulle attrazioni.