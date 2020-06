L’Aquila: mercoledì tempo asciutto al mattino, possibili temporali pomeridiani previsioni

L’Aquila – Mercoledì tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa, mentre nel pomeriggio si attendono temporali. Piogge attese anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

In Abruzzo tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa su tutto il territorio; al pomeriggio piogge e temporali interesseranno l’intera regione. Tempo instabile anche in serata con piogge diffuse.

In Italia al Nord ennesima giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Al mattino i fenomeni li troveremo sulle regioni nord-occidentali, al pomeriggio e in serata anche sulle regioni orientali. Al centro la giornata inizierà con tempo stabile e ampie schiarite eccetto in alta Toscana con piogge sparse. Temporali in rapido sviluppo su Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo, più stabile invece sul Lazio. Al Sud locali disturbi tra Puglia e Molise con qualche pioggia o acquazzone, per il resto la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo al centro-nord, in aumento al sud.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)