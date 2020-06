L’Aquila 16 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 16 giugno 2020.

Maturità 2020, conto alla rovescia: notte prima degli esami al tempo del Covid

Maturità 2020 ai blocchi di partenza per 10 mila studenti abruzzesi, 800 solo a L’Aquila: la “notte prima degli esami” più strana di sempre al tempo del Covid. Le regole per il colloquio orale.

Centro di raccolta a Scoppito, monta la protesta: “Troppo vicino a scuole e abitazioni”

Centro di raccolta rifiuti a Scoppito, i cittadini si riuniscono in Comitato: “Non siamo contro il progetto in sé, ma il luogo individuato per la sua realizzazione è troppo vicino a scuole e impianti sportivi”.

Consiglio comunale, l’assessore Fabrizi torna sotto attacco

Vittorio Fabrizi torna nel mirino di Silveri e Lega. Mozione per mettere “in minoranza” l’operato dell’assessore, ma manca il numero legale. Alla prossima seduta basterà una maggioranza relativa, che in effetti già c’è.

San Demetrio, crolla una gru in centro durante la notte

Crolla una gru su un aggregato della ricostruzione a San Demetrio.

Coronavirus, errore al primo tampone: nessun terzo caso a Canistro

Coronavirus, falso allarme: non c’è nessun terzo caso a Canistro. Errore nei risultati del primo tampone. La comunicazione ufficiale giunta al sindaco Angelo Di Paolo.