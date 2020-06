A24, incidente tra Tornimparte e Valle del Salto

L’AQUILA – Incidente stradale sulla A24, un ferito in ospedale.

Nella prima serata di oggi si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A24. Il sinistro si è verificato nel tratto di strada tra Tornimparte e Valle del Salto e ha coinvolto un solo mezzo.

Sul posto, la Polizia stradale per i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre il 118 ha inviato sul posto due ambulanze per il primo soccorso e il trasferimento in pronto soccorso che si è reso necessario solo per un ferito, che ha riportato un trauma cranico.