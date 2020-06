Rete ospedaliera post Covid, ad Avezzano il primo nuovo ospedale della Regione

Ad Avezzano il primo nuovo ospedale della Regione. Oggi la delibera in Giunta l’ampliamento dei posti letto.

“Appena completata la rete ospedaliera, Avezzano avrà il primo nuovo ospedale della regione”. Lo ha confermato l’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, oggi ad Avezzano per il lancio della candidatura a sindaco per la Lega di Tiziano Genovesi. “Come andremo a deliberare oggi in Giunta – ha spiegato l’assessore al microfono de IlCapoluogo.it – l’ospedale di Avezzano avrà un ampliamento di posti letto, in Terapia intensiva e subintensiva, e fondi finalizzati a ristrutturare il Pronto Soccoroso in attesa del nuovo ospedale. Dopodiché avremo la possibilità di avere l’attuale ospedale come ampliamento posti letto per il nuovo”.

L’assessore, per quanto riguarda la riorganizzazione post Covid, ha confermato la riapertura a breve dei PPI Tagliacozzo e Pescina, h24.