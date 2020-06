Perdonanza 2020, sì al corteo: ipotesi mascherina

Via libera alle processioni ed eventi all’esterno delle chiese, il corteo della Perdonanza è salvo.

In vista del Corpus Domini, il Ministero dell’Interno ha allentato le restruzioni relative a processioni ed eventi organizzati fuori dalle chiese. L’annuncio è arrivato con una nota alla Conferenza episcopale italiana. In realtà la comunicazione è arrivata all’ultimo minuto, per quanto riguarda il Corpus Domini, ma lascia tempo a sufficienza per l’organizzazione di altri grandi eventi, come quello della Perdonanza Celestiniana.

Da verificare le modalità in cui verrà svolta. Il Comitato tecnico scientifico, scrive Il Messaggero, richiama anche per i riti religiosi che prevedono una processione all’esterno di strutture ecclesiastiche e luoghi di culto ferme restando l’adozione delle misure relative al distanziamento fisico, all’uso delle mascherine ed all’osservanza della corretta etichetta respiratoria e delle altre misure igienico-sanitarie come il lavaggio frequente delle mani il rigoroso rispetto delle misure precauzionali al fine di evitare ogni tipo di aggregazione o assembramento dei fedeli. A questo punto diventa probabile l’uso della mascherine, anche per le figure principali della Perdonanza, come la Dama e il Giovin Signore. I dettagli, però, sono ancora tutti da definire.