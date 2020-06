Paganica, giovane mamma muore a soli 43 anni: lascia 3 bimbi piccoli

Muore all’improvviso a soli 43 anni, eseguita l’autopsia sul corpo della giovane mamma di Paganica.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di E. R., giovane mamma di tre bambini di cinque, sei e sette anni. Le condizioni di salute della donna sono precipitate nel giro di una settimana, con il ricovero nel reparto di Pneumologia dell’ospedale San Salvatore e il successivo passaggio in Rianimazione. Eseguito anche il tampone per verificare eventuale infezione da Coronavirus, risultato negativo.

Secondo una prima ricostruzione, come spiega Il Messaggero, sul corpo della giovane mamma è stata eseguita l’autopsia, di cui si attendono i risultati ufficiali; sembra comunque che all’origine del decesso ci sia una grave compromissione del quadro polmonare. Considerato il tampone negativo al Covid, resta da capire cosa abbia portato allo stato letale dello stesso quadro polmonare.

Intanto la comunità di Paganica è stata particolarmente toccata dalla morte prematura della giovane mamma, il cui funerale si terrà oggi alle 15.30 nella chiesa degli Angeli custodi, sempre a Paganica. Massimo 50 le persone ammesse al rito funebre.