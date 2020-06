L’Aquila, #missinghugs: un abbraccio contro i pregiudizi

#Missinghugs: Una foto in bianco e nero e un abbraccio tra due ragazzi. Questa l’iniziativa che sta già facendo il giro dei social nata all’Aquila per buttare giù il muro del pregiudizio.

Il concept #missignhugs è dell’aquilano Marcello Di Giacomo, i due ragazzi ritratti nella foto sono 2 amici, Paul Aka e Andrea Picchione che hanno deciso di posare per il fotografo Giulio Alesse e lanciare un messaggio forte contro i pregiudizi e le discriminazioni.

#Missinghugs è un messaggio ancora più importante in questi giorni in cui si sono di nuovo accessi i riflettori sul problema della discriminazione razziale, dopo l’uccisione di George Floyd in Minnesota.

“Non è una semplice foto ma un messaggio di speranza e di solidarietà in questo momento difficile… Appena si potrà vorremmo lanciare una challenge sugli abbracci che ancora ad oggi sono proibiti a causa dell’emergenza Covid”, spiega Marcello Di Giacomo al Capoluogo.

La foto è stata condivisa da tanti personaggi noti, come Vladimir Luxuria, Alessia Fabiani o Giuseppe Fantasia.

Gli hashtag legati alla foto sono #missinghugs #BlackLivesMatter #AllLivesMatter #equality #respect

Il movimento Black Lives Matter nasce nel 2013, a seguito dell’uccisione del diciassettenne afroamericano Trayvon Martin e dell’assoluzione del suo assassino George Zimmerman.

In quell’occasione, sui social media, fece la sua apparizione l’hashtag #BlackLivesMatter da cui il movimento – fondato da Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi – prese il nome.

Si tratta di un gruppo decentralizzato e senza una gerarchia formale, che regolarmente organizza delle manifestazioni per protestare contro il razzismo verso le persone nere, contro la brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale nel sistema giuridico americano.