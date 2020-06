L’Aquila: martedì tempo instabile con piogge pomeridiane previsioni

L’Aquila – Martedì tempo instabile nella giornata con piogge al mattino e temporali nelle ore pomeridiane; instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

In Abruzzo locali piogge al mattino sulla costa generalmente più asciutto sui settori centrali; peggiora nel pomeriggio con temporali diffusi su tutto il territorio. Precipitazioni attese in serata.

In Italia al Nord tempo instabile al Nord Ovest specie nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali diffusi, più asciutto altrove salvo locali acquazzoni su Appennino emiliano e Alpi orientali. Al Centro inizio di giornata con molte nubi e piogge sparse lungo le coste adriatiche, peggiora al pomeriggio anche sull’Appennino con temporali diffusi anche di forte intensità. In serata attenuazione dei fenomeni. Al Sud cieli nuvolosi o molto nuvolosi al mattino su Puglia e interne della Campania con deboli piogge sparse, al pomeriggio e in serata temporali diffusi sulle zone interne in parziale sconfinamento sulle coste. Più asciutto sulle isole.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

(Centro Meteo Italiano)