L’Aquila 15 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 15 giugno 2020.

Covid, uno tsunami per l’economia abruzzese.

Covid, uno tsunami per l’economia abruzzese. “Le cose potrebbero andare peggio ma non meglio: sviluppi peggiorativi potrebbero derivare dal protrarsi dell’epidemia”.

Elezioni Avezzano 2020, i vertici della Lega Abruzzo incoronano Genovesi

Tiziano Genovesi candidato sindaco di Avezzano per la Lega. Il giorno dell’investitura.

Matrimoni in Abruzzo, le regole da rispettare: mascherine e buffet solo monodose

Via libera anche ai matrimoni in Abruzzo: mascherine all’aperto solo se non è possibile mantenere il metro di distanza interpersonale. Buffet self-service solo con prodotti monodose.

Coronavirus, nessun nuovo caso in Abruzzo e nessun decesso.

Nessun nuovo contagio da Coronavirus in Abruzzo. Rispetto a ieri, invariato anche il numero dei decessi. L’aggiornamento del 15 giugno 2020.

Fonte Cerreto, chiude per protesta lo storico camping Funivia del Gran Sasso

Fonte Cerreto, chiude lo storico camping Funivia del Gran Sasso. La protesta della titolare Alessandra Serripierro. “Protocolli Covid snaturano questo posto”.