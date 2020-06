Campo sportivo a Paganica, Striscia la Notizia alla posa della prima pietra

PAGANICA – Promessa mantenuta: Jimmy Ghione e la troupe di Striscia la Notizia alla posa della prima pietra del nuovo campo di calcio.

Questa mattina alle 11, in via Onna a Paganica, nei pressi dell’ingresso del Progetto CASE, si è svolta la cerimonia per la posa della prima pietra per la realizazione del nuovo campo di calcio. Presenti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, insieme a diversi amministratori comunali, e l’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris, ma a catalizzare l’attenzione dei presenti è stata la troupe di Striscia la Notizia, la popolare trasmissiosione televisiva di satira, presente con uno dei suoi inviati di punta, Jimmy Ghione.

La presenza delle telecamere di Striscia la Notizia non è stata casuale. Lo stesso Jimmy Ghione, ormai più di 5 anni fa, aveva promesso al sindaco di allora, Massimo Cialente, di presenziare alla cerimonia della posa della prima pietra. La speranza di Ghione, probabilmente, era quella di tornare prima, ma a distanza di oltre 5 anni e con un altro sindaco alla guida della città, la promessa è stata mantenuta.