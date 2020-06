Fiera San Massimo post Covid, un fiume di gente a L’Aquila

Sono 100 circa le bancarelle provenienti da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione, he hanno portato di nuovo luci e colori in centro storico all’Aquila per festeggiare San Massimo, il patrono della città, nel primo evento d’Abruzzo dopo l’emergenza Covid,

Covid o non Covid oggi L’Aquila ha festeggiato San Massimo, con una fiera particolare, quella del 2020, anno palindromo e caratterizzato a oggi da tanti eventi “funesti”, ma soprattutto, la fiera oggi segna un ritorno alla normalità, dopo il lungo lockdown, con la presenza comunque di mascherine e termoscanner per la misurazione della temperatura.

Tanti anche i controlli nelle varie arterie del centro storico interessate dalla fiera per vigilare affinché che tutti indossino la mascherina e soprattutto che non si creino assembramenti.

“Quest’anno la fiera di San Massimo ha avuto per L’Aquila un importante primato, è stato il primo evento organizzato in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria”, al Capoluogo Alberto Capretti, presidente di Fiva Confcommercio.

La fiera di S. Massimo rappresenta quindi un altro primato quindi per L’Aquila dopo quello nazionale che ha visto il capoluogo d’Abruzzo alzare il sipario sulla cultura con il primo evento aperto al pubblico nel post lockdown.

“Siamo felici di esserci riusciti, questa è una giornata importante, caratterizzata non solo dai festeggiamenti ma anche dalla grande socialità dopo i mesi di isolamento imposto dall’emergenza”, aggiunge Capretti.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato, questa fiera in onore di San Massimo è il risultato di una grande sinergia di soggetti che hanno voluto realizzare non un evento ma un vero e proprio ritorno alla normalità”.

Per Capretti, “vedere tutte queste persone attente, curiose, felici e anche tanto ordinate nel rispetto della normativa della Regione Abruzzo riempie il cuore: sono stati mesi difficili, ma sicuramente ce la faremo, siamo abruzzesi e chi meglio di noi sa cosa vuol dire DIFFICOLTA’!”.

“Stiamo registrando numeri ottimi, in fiera non c’è solo gente che curiosa ma anche che acquista, i banchi dell’artigianato stanno andando molto bene: non ci sono solo colleghi abruzzesi ma anche da fuori regione, un segnale importante e di grande significato: noi vogliamo andare avanti!”.

“Grazie davvero a chi ha contributo alla buona riuscita della fiera: al sindaco dell’Aquila, al questore, alla prefettura tutta, al presidente della Regione Abruzzo ma soprattutto a tutte le forze dell’ordine che oggi stanno lavorando per far rispettare la normativa e per mentente l’ordine nel cuore storico della città”.

(Le foto allegate all’articolo sono state scattate da Cesare Ianni)