L’Aquila 14 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 14 giugno 2020.

Maturità 2020, ai blocchi di partenza: come sarà al Cotugno e al D’Aosta

Asl 1 e ritardi dopo il Covid, Santini: “Liste d’attesa lunghe per i mesi di fermo”

L’Aquila, il sabato dopo la movida: degrado e inciviltà

Coronavirus, 4 nuovi casi in Abruzzo

Fontecchio, un borgo da visitare