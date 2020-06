Carlo Ruggeri e la Alcor Scientific donano apparecchiature infusionali alla terapia intensiva

Dall’America, Carlo Ruggeri, medico di origini aquilane ha fatto un’importante donazione per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale dell’Aquila, in prima linea per l’emergenza Covid.

Tra le numerose donazioni giunte all’ospedale dell’Aquila durante la fase critica del COVID, una assume un significato particolare.

Per il tramite della Dott.ssa Guglielmina Palermo, cardiologo dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila che ha favorito il contatto, il Dott. Carlo Ruggeri, cagnanese di origine ma emigrato negli Stati Uniti dopo la laurea e oggi a capo di una importantissima compagnia americana che produce strumenti elettromedicali, la ALCOR SCIENTIFIC, ha voluto donare numerose pompe infusionali per nutrizione enterale al reparto di Terapia Intensiva dell’Aquila.

“Non è stato facile sdoganare le attrezzature nonostante il momento critico, che avrebbe meritato una semplificazione delle procedure burocratiche”, ha affermato il Professore Franco Marinangeli, Direttore dell’uoc di Anestesia e Rianimazione del San Salvatore.



“Alla fine, grazie alla disponibilità e generosità del dottor Ruggeri e alla tenacia del Dott. Ciccone, responsabile della Terapia Intensiva, siamo riusciti a far giungere a destinazione le apparecchiature”.

“Si tratta – continua Marinangeli – di strumenti molto sofisticati e di altissima qualità. E la donazione è stata ancora più gradita quando ho saputo che veniva direttamente dal Presidente della società statunitense, nostro conterraneo emigrato all’inizio della sua carriera negli Stati Uniti che, evidentemente, di strada ne ha fatta molta, non solo nel senso di distanza chilometrica ma anche di successo nel lavoro”.

“Questi strumenti sono preziosi per la nutrizione dei nostri pazienti di terapia Intensiva, e andranno ad arricchire la strumentazione di un reparto che si appresta ad essere fortemente implementato sia in termini di posti letto che in termini di personale”.

“Un ringraziamento speciale, quindi, al Dott. Ruggeri sia da parte mia che da parte del Direttore Generale della ASL, Dott. Roberto Testa, che ha anche inviato ringraziamenti formali a nome dell’Azienda Sanitaria”.

(Nella foto il Dott. Antonello Ciccone, la Dott.ssa Ester Liberatore, Dirigente Farmacista della ASL 1 Abruzzo, e il Prof. Franco Marinangeli).