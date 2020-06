L’Aquila 12 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 12 giugno 2020

Fabiola, aquilana, ha 26 anni e da sei mesi non vedeva la sua famiglia. Quattro mesi in prima linea a Mestre per combattere contro il Covid: “Lì dentro pesavo anche i respiri che facevo”.

Come se non bastasse l’esame in modalità didattica a distanza. Finale di terza media travagliato per gli studenti, alle prese con complesse modalità di discussione degli elaborati. E lo stress raddoppia.

Sanità, i cittadini di Pescina e Tagliacozzo scendono in piazza. Non sono bastate le rassicurazioni in Commmisione Sanità sulla riapertura dei PPI.

Prestiti a fondo perduto, da lunedì 15 giugno è possibile fare domanda per una delle misure più attese del Decreto Rilancio. I dettagli.



Striscia la Notizia alla posa della prima pietra del nuovo campo sportivo di Pagnanica

Dopo oltre 5 anni Striscia la Notizia torna a Paganica per la posa della prima pietra del nuovo campo sportivo.