Istituto Sacro Cuore Avezzano, il Vescovo Santoro a sostegno della scuola

Istituto Sacro Cuore di Avezzano, il Vescovo Santoro con la Diocesi dei Marsi a sostegno della scuola, condannata alla chiusura da un decreto arrivato dalla sede provinciale della Congregazione.

A comunicarlo è la Diocesi dei Marsi, in via ufficiale:

“Il Vescovo Pietro Santoro è impegnato in prima persona a chiedere la revoca del decreto di chiusura dell’Istituto Paritario “Sacro Cuore di Avezzano”, attraverso rapporti diretti con la Congregazione e, soprattutto, attraverso diretti interventi economici della Diocesi a supporto delle problematiche in questione”.

Una presa di posizione netta da parte del Vescovo Santoro, al fianco di un Istituto Paritario che, da anni, portava avanti la sua storica attività di formazione, nonostante numerose difficoltà economiche. Ora si attendono novità in merito a un incontro con la Congregazione, richiesto anche dai rappresentanti politici del territorio: il primo obiettivo è far annullare il decreto di chiusura, quindi quello di capire quante risorse occorrono per scongiurarla e salvare così la storica scuola paritaria avezzanese.