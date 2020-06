Friend card, L’Aquila 1927 rilancia calcio e commercio

Friend Card è l’iniziativa voluta dall’Asd L’Aquila 1927 in collaborazione con il Comune, finalizzata al sostegno delle attività commerciali cittadine in un’ottica anche di rilancio del club rossoblù.

La ‘Friend Card’ consente di avere una scontistica con una serie di attività commerciali. La tessera è stata presentata questa mattina all’Aquila, a Palazzo Fibbioni, sede del Comune, nella prima conferenza stampa in presenza dopo l’emergenza Covid.

Hanno partecipato alla presentazione della Friend Card, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente del club rossoblù Stefano Marrelli e il vice presidente Massimiliano Barberio.

La Friend card è una tessera nominale, voluta dall’Asd L’Aquila 1927 per rilanciare le attività del territorio fiaccate anche dal lungo lockdown a causa dell’emergenza Covid.

La Friend card si può ritirare in una serie di punti convenzionati della città dopo aver lasciato un’offerta di 20 euro. Il contributo servirà ad aiutare la Asd L’Aquila 1927 per il rilancio del settore giovanile calcistico e della scuola e anche per le spese legate alla promozione delle attività sul territorio. I termini e le modalità per il reperimento della Friend card sono presenti nel sito web www.friendcard.it.

Presso alcuni degli esercizi convenzionati, effettuando un minimo di spesa si riceverà un ticket con dei punti che potranno essere scambiati con altri omaggi o sconti nello stesso negozio.



“Ecco la #friendcard – scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi sul suo profilo Facebook – un bell’esempio di collaborazione tra Comune e L’Aquila 1927 per sostenere le attività commerciali in difficoltà e offrire a tutti i cittadini l’opportunità di investire sulle produzioni locali”.

“La card costa 20 euro e dà diritto di accesso a sconti e offerte nei punti convenzionati, che oggi sono già 90. Il ricavato della vendita delle friend card finanzierà il settore giovanile della società calcistica. Io ho già acquistato la mia. E voi? Tutte le info su www.friendcard.it (Intanto quella di oggi è stata la prima #conferenzastampa in presenza, post #emergenza ). #vincilvirus #sport #calcio #solidarietà #laquila”.

Ecco il video di presentazione della friend card: