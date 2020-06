Esami di terza media, sos tecnologia: l’odissea di studenti e genitori

Come se non bastasse l’esame in modalità didattica a distanza. Finale di terza media travagliato per gli studenti, alle prese con modalità di discussione degli elaborati quasi ingegneristiche. E lo stress raddoppia.

Gli esami di terza media non prevedono sconti per gli studenti chiamati allo step finale, prima delle scuole superiori.

Le istruzioni sulle modalità per sostenere l’esame stanno allarmando alunni e genitori: dall’Aquila la segnalazione di una mamma, alle prese con gli esami di terza media di suo figlio. Scrive alla nostra redazione:

“È un esame di terza media, ma in realtà sembra quasi universitario! Era veramente necessario adottare una modalità tanto complessa, in un momento delicato, in cui studenti e famiglie sono già sottoposti ad un’elevata dose di stress?”.

Del resto, con la scuola chiusa da più di tre mesi, le lezioni degli studenti sono andate avanti via web e non sempre in maniera liscia. Anzi. Connessioni lente, insegnamenti a distanza non sempre semplici: è mancata quella normalità che, ora, alla vigilia dei primissimi esami scolastici, viene meno anche nel dover sostenere la prova da casa, dietro lo schermo di un computer.

Colloquio d’esame in Classroom, accedendo ad una riunione attraverso uno specifico link. Prima di iniziare l’esame, però, bisogna aprire il proprio file, ovvero la tesina presentata.

Necessario poi selezionare una specifica modalità d’impostazione del layout per poter vedere tutti i docenti della commissione d’esame. Quindi, condividere lo schermo per mostrare agli insegnanti l’elaborato realizzato.

E fin qui già gira la testa, soprattutto a chi non mastica informatica.

Il vademecum per studenti e famiglie va poi a specificare le modalità da selezionare in base al dispositivo utilizzato. Oltre al pc, infatti, si potrà usare in alternativa anche il tablet o lo smartphone. Per molti studenti, sembra, sarà necessario non solo un ripasso del programma scolastico e degli argomenti d’esame, ma anche qualche nozione d’informatica e tecnologia, solo per poter sostenere gli esami post pandemia.