Centri commerciali a L’Aquila, Bontempo: “Un errore autorizzarne di nuovi”

Nuove zone commerciali a L’Aquila, a breve autorizzazione per area di Centi Colella.

“Autorizzare altri centri commerciali sarebbe un errore fatale per la rinascita della città, del centro storico e dei piccoli commercianti che stanno dando il sangue per la rinascita di questa città”. Lo sottolinea il consigliere comunale dell’UDC, l’avvocato Luciano Bontempo, relativamente alla prossima autorizzazione per un’area commerciale a Centi Colella.

“Sarebbe una disfatta amministrativa – aggiunge Bontempo – che il centrodestra pagherebbe a caro prezzo. Sarebbe deludere le legittime aspettative di chi ci ha creduto e sta lottando per sopravvivere. L’UDC è contrario all’approvazione di tale delibera che va contro gli interessi collettivi e invita gli alleati a riflettere. Tra dieci anni quando avremmo rimesso ogni cosa al suo posto se ne potrà riparlare”.