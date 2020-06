Lino Guanciale, un augurio speciale ai maturandi

Lino Guanciale fa in un bocca al lupo ai maturandi marsicani.

“Grazie per la vostra novità di sguardo, per come ci avete sorpresi nell’accogliere proposte non facili come quelle che vi sono state messe davanti con grande profondità e curiosità”. Con queste parole Lino Guanciale, consulente artistico dell’ufficio Teatro dei Marsi, ha voluto ringraziare uno a uno i ragazzi delle scuole di Avezzano e della Marsica, che durante la stagione teatrale 2019/2020 hanno assistito agli spettacoli.

Difatti il programma, messo in piedi dall’Ufficio Teatro in collaborazione con l’Ufficio cultura, ha previsto anche delle matinée dedicate agli studenti, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al Teatro di prosa.

“Grazie ragazzi”, ha concluso Guanciale, “perché se il pubblico del futuro per il nostro teatro assomiglia solo un po’ a voi, allora promette davvero di essere roseo”.

La nuova stagione teatrale è ancora in fase embrionale ma Guanciale e il suo staff sono già al lavoro per mettere in piedi un cartellone ricco, dove, ovviamente non mancherà uno spazio per i più giovani.