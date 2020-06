Le Nuove stanze della poesia, Nicoletta Di Gregorio

Il ritratto di Nicoletta Di Gregorio per l’appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia a cura di Valter Marcone.

Nicoletta Di Gregorio è nata a Pescara. Vicepresidente della Fondazione Pescarabruzzo, e Presidente dell’Associazione Amici dell’Eremo Dannunziano.

Nicoletta Di Gregorio è un editore e, per ventiquattro anni è stata Presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi, per la quale ha curato diciassette edizioni della Rassegna dell’Editoria Abruzzese.

Nicoletta è anche Socio della Croce Rossa Italiana e della Caritas.

Ha pubblicato i libri: Volo il tempo, Edizioni Controvento,1979; con le Edizioni Tracce: Ai bordi della trasparenza, raccolta di poesie con immagini di Elio Di Blasio, presentazioni di Alberto Cappi, Maria Augusta Baitello, 1989; Circolarità del sogno, prefazione di Plinio Perilli, 1993; I segreti dell’ombra, prefazione di Márcia Theóphilo, 1998; L’alba dell’invisibile, prefazione di Maria Luisa Spaziani, 2001; Il cielo dissolve, prefazione di Dante Maffia, postfazione di Stefania Lubrani, 2004; Il respiro dell’ametista, presentazione di Walter Mauro, 2008; “Vertigine d’acqua”, introduzione di Tara Gandhi Bhattacharjee, 2011, seconda edizione 2014; “A immagine persa”, prefazione di Davide Rondoni, Pegasus Edition 2015.

Per la Fondazione Pescarabruzzo ha curato il volume “Nutrimenti” Antologia di poeti italiani per l’EXPO 2015.

Sue poesie sono state tradotte in serbo-croato, francese, inglese, russo e romeno.

Nicoletta Di Gregorio è inoltre Curatrice di numerosi eventi culturali nazionali e internazionali, ha partecipato alle maggiori rassegne editoriali, (Torino, Roma, Verona, Milano, Pisa, Bologna), letture pubbliche, manifestazioni e festivals europei quali: 43° e 45° Internazional Writers’ Meeting di Belgrado, organizzato dall’Associazione Scrittori Serbi nel 2006 e nel 2008; Meeting Internazionale della poesia a Parigi nel 2007; Meeting Internazionale ‘Pescara Poesia del Mediterraneo’ nel 2009.

Nicoletta ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali alla carriera e per la sua produzione poetica, tra i quali: “Histonium” 2000; “L’integrazione Culturale per un mondo migliore” 2011 organizzato dal Consolato dell’Ecuador a Milano; “Arsita” 2012; “AEA” 2013; “Saturo d’argento” 2009; “Roberto Farina” 2010; “Laudomia Bonanni” 2010; “Un Bosco per Kyoto” 2010; “Poesia via SMS, dietro il paesaggio” 2012; “Lago Gerundo” 2012; Premio Montefiore alla Cultura 2013; Premio Città di Pontremoli alla Cultura 2014; Premio Camaiore Menzione Speciale 2016; Premio alla Carriera “La Sirena” 2016; Premio Amico Rom Attilio D’Amico 2016; Premio Comunicare l’Europa 2017.

###

Un’ancora profonda fa sponda

al duttile stelo, allo sguardo

che onda affratella

arco perfetto di luce

che unisce e disarma

ponte che accede al ritorno

misericordia di pietra e cielo

bianche radici di un dove

sipari di voli come esiti di un divenire

alle soglie di un dolore che manca

elise al suono che artiglia

l’assoluta scintilla

l’umana, trama al bianco mito silente,

o mosaico di voci, impone lieve

il brivido caldo della sera.

###

Speculare insoluta increspature

a un Mediterraneo di fuoco,

come pietra fragile di mare,

si umilia al tempo dell’oro

un ramo d’ulivo

chi sentenzia

a questo strappo di luna

un’esistenza lontana, meridiana

che sola s’aggrappa

a un passo dal vero

alla spiga che l’infinito consola

in forma di bellezza eterna

se foglia già controluce

nel liquido verde suono assottiglia

ogni linfa vitale è trasparenza di pace

o destino imperscrutabile al mistero di luce

###

Sacro limite sonoro

raggio d’un voluto spazio

colmo tracciato d’avvio

al disincanto sparisca

il delimitato punto

come deriva del bene

o periplo sensibile

all’irrompere carsico

d’immateriale scintilla

###

Dalle sponde del vento

s’ingloria, sensibile

al crepuscolo, un’evocata

cuspide d’Uno, stelo di luce

nel delirio d’ombra

tracima l’utopia del vero,

sottesa a scandagli di vuoto,

dilatata nel serale turchino

espandersi d’onda

diventa sabbia d’esordio

tocco d’ala smarrito

lembo estremo

al tuo respiro di cigno