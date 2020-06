L’Aquila: venerdì tempo stabile e soleggiato previsioni

L’Aquila – Venerdì tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +19°C.

In Abruzzo giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con ampie schiarite sulla costa e sui settori interni.

In Italia al Nord tempo in miglioramento al nord Italia eccetto sul Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria di ponente con possibili piogge dal mattino, sole prevalente altrove per tutto l’arco della giornata. Al Centro gran sole su tutte le regioni centrali dell’Italia e temperature in aumento. La giornata trascorrerà all’insegna di un deciso miglioramento meteo con precipitazioni assenti su tutte le regioni. Al Sud bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sia sui settori peninsulari che quelli insulari. Da segnalare soltanto delle locali piogge o acquazzoni sulla Sardegna al pomeriggio e serata.



Temperature in calo nei valori minimi, in sensibile aumento quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)