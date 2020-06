L’Aquila, contributi ai centri diurni: pubblicato l’avviso per le spese 2019

Contributi parziali ai centri diurni, pubblicato l’avviso per le spese sostenute nel 2019

Sul sito internet del Comune dell’Aquila è stato pubblicato l’avviso del settore Politiche per il benessere della persona, per l’erogazione di contributi economici a rimborso parziale delle spese sostenute nel 2019 per la realizzazione di progetti di integrazione sociale e socio occupazionale gestiti da associazioni, rivolti a disabili gravi adulti, al di fuori del circuito scolastico.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti.

L’avviso, pubblicato nella pagina degli avvisi del portale istituzionale a questo indirizzo, è riservato alle associazioni di volontariato e/o agli enti morali interessati e contiene tutti i criteri per poter formulare la richiesta, i cui termini scadono venerdì 26 giugno.