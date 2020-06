Grotte di Stiffe 2020, visite in sicurezza nelle grotte incantate d’Abruzzo

Grotte di Stiffe: ripartono da sabato 13 giugno, dopo la chiusura per l’emergenza Covid, le visite guidate.

Le Grotte di Stiffe, che si trovano all’interno del comune aquilano di San Demetrio Nè Vestini, sono state chiuse a causa dell’emergenza Covid. Adesso, riaprono finalmente al pubblico, con obbligo di prenotazione per la visita.

Per le visite, a causa dell’emergenza Covid, è obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 333/785 1582, oppure tramite il sito internet www.visitsandemetrio.it dove è possibile anche acquistare il biglietto. I gruppi saranno commisurati alle prescrizioni di legge e non superiore alle 23 unità.

Ecco le regole da seguire per le visite spiegate al Capoluogo, dal vice sindaco di San Demetrio, Antonio Di Bartolomeo.

“Come da protocollo anti Covid il tutto è stato segnalato, sono stati attivati tutti i dispositivi di sicurezza, anche come distanziamento. Per entrare bisogna prenotarsi online tramite il sito oppure tramite il numero telefonico”.

“I gruppi che accederanno si sono dimezzati per far si che la visita sia comunque accessibile. La guida resta lontano rispetto al gruppo che non può superare le 23 unità”.

“All’interno delle Grotte è obbligatorio l’uso di mascherina e guanti”.

“Nello stesso orario di visita posso esserci massimo 2 gruppi per un totale di 40/45 persone. Questo perchè nella Sala della cascata si incrociano, un gruppo resta sul terrazzamento, mentre l’altro passa e esce, visto che in quel luogo gli spazi sono più ampi”.

“Fuori ci sono i dispenser con gli igienizzanti per le mani; qualora il visitatore non avesse le attrezzature di protezione può reperirla in loco”, conclude.

Grotte di Stiffe: come arrivarci

Raggiungere le Grotte di Stiffe da L’Aquila

Le Grotte distano 21 km dal capoluogo abruzzese. Prendete la ss 17 in direzione Pescara e a San Gregorio la ss 261 per San Demetrio Nè Vestini. Le Grotte di Stiffe sono molto segnalate, quindi raggiungete il luogo d’interesse seguendo la segnaletica marrone.

Arrivare alle Grotte di Stiffe da Teramo

Chi viene da Teramo, dovrà prendere la A24 e uscire a L’Aquila Est. Proseguite come visto per raggiungere le grotte di Stiffe da L’Aquila.

Raggiungere le Grotte di Stiffe da Roma

Le Grotte di Stiffe distano 130 km dalla Capitale. Prendete l’A24 e uscite a L’Aquila Est e poi proseguite come visto per raggiungere le grotte di Stiffe da L’Aquila.

Arrivare alle Grotte di Stiffe da Pescara

La distanza è di soli 120 km. Passate per l’A25 e uscite a Bussi in direzione L’Aquila; dopo Navelli, proseguite fino al bivio di San Pio delle Camere, poi Prata d’Ansidonia e San Demetrio Nè Vestini, le Grotte di Stiffe sono perfettamente segnalate.