Bominaco, fatto brillare l’ordigno bellico

È stato fatto esplodere l’ordigno bellico rinvenuto a Bominaco.

L’ordigno bellico, risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto a Bominaco nei pressi di una abitazione sabato 6 giugno.

L’ordigno è stato fatto esplodere in sicurezza, dagli artificieri del Genio militare, in una cava della zona.

Si tratta di un proiettile 105 di artiglieria di fabbricazione tedesca, carico di diversi chili di tritolo.

Come riporta Il Centro, il sindaco di Caporciano Ivo Cassiani nell’immediato aveva trovato un alloggio per la famiglia che vive nei pressi del luogo del ritrovamento dell’ordigno.



“Sono intervenuti gli artificieri dell’Esercito, coadiuvati dai carabinieri di Navelli, da un’ambulanza attrezzata della Croce Rossa, e la collaborazione dei carabinieri di Fontecchio”, scrive il sindaco Cassiani.

“Tutto è bene quel che finisce bene. Si ricorda a tutti di prestare la massima attenzione quando si ritrovano ordigni inesplosi, o comunque si ha il dubbio di cosa sia un oggetto. Senza maneggiarlo, è necessario chiamare subito le forze dell’ordine e delimitare l’area per non far avvicinare nessuno. La cautela non è mai abbastanza”.