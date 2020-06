L’Aquila celebra San Massimo: fiera sì ma con termoscanner e mascherine

San Massimo, L’Aquila festeggia il suo santo Patrono, anche ai tempi del Covid19. Fiera con mascherine e termoscanner per la misurazione della temperatura. Domenica 14 giugno l’appuntamento.

Un’edizione particolare, caratterizzata inevitabilmente da diverse limitazioni. Ci sarà, comunque, la Fiera di San Massimo, organizzata da Fiva-Confcommercio, con la collaborazione del Comune dell’Aquila.

San Massimo significherà per L’Aquila un altro primato, dopo quello nazionale che ha visto il capoluogo d’Abruzzo alzare il sipario sulla cultura con il primo evento aperto al pubblico nel post lockdown. La Fiera in onore delle celebrazioni del santo Patrono, infatti, sarà la prima manifestazione fieristica organizzata in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Saranno all’incirca 100 gli espositori presenti, molti dei quali arriveranno anche da fuori regione. Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il percorso prevederà uscite e ingressi obbligati. Vietati gli assembramenti.

Stand e bancarelle saranno collocati per tutto il circuito del Castello, dalle ore 9 del mattino fino alle 20. Il percorso della Fiera di San Massimo, che partirà da via Tagliacozzo, riguarderà: Via Malta, zona Fontana Luminosa e Viale Gran Sasso.

Presiederanno gli ingressi 27 assistenti, i quali dovranno provvedere alla misurazione della temperatura attraverso l’utilizzo del termoscanner. Saranno, inoltre, sempre gli assistenti a controllare il percorso.

La Fiera sarà organizzata con l’allestimento delle bancarelle a distanza di un metro l’una dall’altra. Saranno installati dispenser igienizzanti per le mani. Sarà predisposto un percorso individuale – segnalato da un nastro – per evitare il contatto tra gli utenti.

San Massimo, il programma religioso per le celebrazioni patronali

Il capitolo Metropolitano dei Canonici di L’Aquila, storico promotore della Festa di San Massimo d’Aveia, diacono e martire, Santo Patrono della Città e Arcidiocesi, in piena sinergia con il Cardinale Arcivescovo, invita i fedeli dell’Arcidiocesi a partecipare alle celebrazioni liturgiche in suo onore, cominciate ieri, 9 giugno 2020.

Dopo il termine del lockdown per la pandemia da Covid-19, tenuto conto della graduale ripresa delle attività pastorali con la presenza del popolo alle celebrazioni eucaristiche, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, la Solennità liturgica di S. Massimo avrà luogo, come ormai è consuetudine dal post-sisma 2009, nella Chiesa di S. Maria del Suffragio a Piazza Duomo a L’Aquila. La processione, che tradizionalmente si svolgeva al termine della S. Messa stazionale presieduta dal Cardinale Arcivescovo, quest’anno sarà sospesa per evitare assembramenti.

Quest’anno, verranno ripristinati, come era tradizione prima del sisma del 2009, i Primi e i secondi Vespri Capitolari della Solennità di S. Massimo, presieduti dal Can. Sergio Maggioni, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano. La celebrazione stazionale delle ore 18:00 del 10 giugno 2020, presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, sarà concelebrata dai parroci della Città di L’Aquila e assistita dai Canonici, alla presenza delle Autorità cittadine.

I fedeli che non potranno entrare in Chiesa al Suffragio, superata la capienza massima di 95 perone in navata, potranno partecipare alla celebrazione eucaristica del Cardinale Arcivescovo, direttamente da Piazza Duomo, dove verrà collocato alla destra della Chiesa delle Anime Sante, un maxi schermo.

Infine, domenica 14 giugno 2020, in Centro Storico a L’Aquila, nel Circuito del Castello, dalle ore 9:00 alle 20:00, nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti in ambito, avrà luogo la Fiera di S. Massimo, organizzata da FIVA Confcommercio di L’Aquila, in accordo con il Capitolo metropolitano dei Canonici di S. Massimo e con la Parrocchia di S. Massimo nella Cattedrale.