Select Car Avezzano presenta la nuova Defender 2020

Select Car Avezzano presenta la nuova Defender Land Rover 2020. Evento in diretta sulla pagina Facebook della concessionaria di Avezzano

Domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 18 l’appuntamento con la presentazione in diretta dalla pagina Facebook.

Riprende con il rombo dei motori di un modello atteso da tanti, soprattutto dagli amanti del fuoristrada, l’attività di presentazione targata Select Car Avezzano. Una presentazione digitale. La prima in assoluto dopo i mesi di chiusura causa lockdown. E lo fa in grande stile, quello potente e versatile offerto dalla nuova Defender Land Rover.

Select Car, presentazione digitale per la nuova Defender

«Siamo pronti per l’evento di presentazione di domani. Si vedrà una vera e propria illustrazione della Defender, messa alla prova nelle cornici più affascinanti del nostro territorio, come i sentieri di Alba Fucens», ci spiega Valerio Castellani, expert del marchio Land Rover, per Select Car Avezzano. «Abbiamo preparato materiale che mostri, a chi si collegherà all’evento di presentazione, le peculiarità di un modello che spicca per versatilità. La nuova Defender sarebbe dovuta arrivare nel marzo scorso, poi ovviamente l’emergenza ha fatto slittare tutto».

Quali sono i punti di forza della nuova Defender?

«È il fuoristrada per eccellenza. Possiamo dire che il gap rispetto al modello precedente è stato recuperato, quest’auto non conosce limiti nei viaggi. Può andare a qualsiasi velocità sull’autostrada, non ha problemi sotto il punto di vista del carico. La si può considerare, al contempo, una macchina per la famiglia. Occorre sottolineare, inoltre, che uscirà in due edizioni: Defender 110 e Defender 90, per soddisfare le diverse esigenze di spazio di chi la sceglierà. È una macchina moderna, che presenta diversi sitemi tecnologici, farà sicuramente da apripista ad altre tecnologie future».

