Piero Pirupa dj set in streaming dalle Grotte di Stiffe

Il noto dj e producer abruzzese Piero Pirupa, sarà in streaming per un dj set dalla splendida location delle Grotte di Stiffe martedì 9 giugno dalle 21.

Per risollevare il morale in un periodo difficile, dopo l’emergenza Covid, il produttore e dj Piero Pirupa si prepara ad affrontare un dj set in diretta dalle Grotte Di Stiffe, una delle maggiori attrazioni carsiche della provincia dell’Aquila.

Le Grotte di Stiffe, chiuse a causa dell’emergenza, riapriranno al pubblico, con obbligo di prenotazione per le visite, da sabato 13 giugno.

Affiancato da Pioneer DJ Italia in veste di partner tecnico del set, Piero Pirupa si esibirà con una versione esclusiva dell’iconica NXS2-W, un’edizione limitata dei multi-player e del mixer per DJ, in una brillante finitura bianca.

Dopo il ritorno da Londra nella sua città natale, a seguito del blocco globale, Piero Pirupa ha avuto l’opportunità da parte del Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, di esibirsi in diretta da uno dei siti di attrazione turistica più popolari, quello delle Grotte di Stiffe.

Saranno oltre 70 i partner provenienti da tutto il mondo che condivideranno il video, tra cui Techno TV, Techno Live Sets, I Love Minimal Techno, AAA associazione Afteristi Anonimi, Supernova Techno, Data Transmission, Magnetic Mag, EDM Identity e altri ancora, la diretta si terrà su Twitch e sarà condivisa attraverso i social di Pirupa, unendo oltre 8 milioni di followers.



Inoltre Pioneer DJ condividerà il live dal proprio canale locale, l’account Facebook Pioneer DJ Italia, per alzare l’umore e trasmettere positività in un momento difficile, grazie al suono energico di Piero e lo scenario unico e bellissimo delle Grotte Di Stiffe.

“Gli ultimi mesi sono stati una sfida non solo in Italia ma in tutto il mondo. E’ in momenti come questi che possiamo davvero apprezzare la genialità dell’umanità e il potere di restare uniti insieme, attraverso la musica e la creatività. In Pioneer DJ è la la nostra passione ad ispirarci”, questo il commento di Luca Desina, Country Manager Italia di Pioneer DJ.

Il livestream arriva dopo un anno di grande soddisfazione per Piero con il successo del suo crossover rave Braindead (Heroin Kills), ha firmato con REALM / Island Records e ha avuto passaggi passaggio su BBC Radio 1 e al canale Beats 1.

Ha rilanciato la sua etichetta NONSTOP grazie al nuovo singolo Haus Style sfoderato da Carl Cox e Fisher nei loro set negli ultimi 12 mesi.

Ora, Piero Pirupa porta il trend del livestream a un livello completamente nuovo con questa performance visiva nelle Grotte Di Stiffe, destinata ad affascinare gli spettatori di tutto il mondo.

Piero Pirupa sarà live dalle Grotte di Stiffe il 9 Giugno dalle 21 con una replica il 10 giugno alle 11 AM BST per i partner australiani.