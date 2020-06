Legge pascoli impugnata, Imprudente: “Difenderemo l’Abruzzo in ogni sede”

L’intervista al vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente. La discussa legge sui pascoli e la riforma dei Consorzi di Bonifica.

“Un attacco totale all’Abruzzo“, così il vice presidente Emanuele Imprudente ha definito “l’azione concertata” di Puglia e ministero dell’Agricoltura per bloccare la legge regionale sui pascoli. “Prima gli abruzzesi non è stato uno slogan, ma un concetto sancito nella norma sui pascoli. Certamente è stata messa in piedi un’azione concertata, da Puglia e Governo, per fermare la legge, ma la difenderemo in tutte le sedi, perché siamo convinti della bontà della norma”.

D’altra parte, come ricordato dallo stesso Imprudente, “Sono pervenute osservazioni dal Ministero delle Politiche europee e dal Ministero della Giustizia che hanno confermato la bontà della norma, mentre stranamente il ministero Agricoltura ne ha fatto una questione di competenze”.

Per quanto riguarda la riforma dei Consorzi di bonifica, il vice presidente Impudente ha sottolineato: “Durante l’operazione verità sono emerse situazioni inquietanti sui bilanci di alcuni Consorzi, mentre adesso stanno andando avanti le fasi di attuazione della norma. La settimana scorsa è stata definita la bozza di Statuto da parte dei commissari e quindi apriremo la fase di confronto con le associazioni di categoria per poi andare all’approvazione”.

L’intervista integrale.