L’Aquila – Mercoledì cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata, peggiora al pomeriggio con temporali sparsi che si esauriranno nel corso della serata. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

In Abruzzo tempo asciutto in mattinata con nubi sparse su tutto il territorio; peggioramento atteso nel pomeriggio con temporali diffusi localmente anche intensi- Locali precipitazioni in serata sui settori settentrionali, stabile altrove.

In Italia al Nord nubi irregolari in transito al nord Italia e con esse precipitazioni sparse fin dal mattino, eccetto in Piemonte con variabilità asciutta. Piogge o temporali al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata. Al Centro deboli piogge al attino sulla Toscana, Umbria e Lazio, temporali in arrivo al pomeriggio sui settori interni. Tempo instabile anche in serata e nottata sulle regioni tirreniche, migliore sul versante adriatico. Al Sud e nelle Isole la giornata inizierà con il bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici peninsulari.

Temperature in calo sulle regioni centro-meridionali, stazionarie altrove

(Centro Meteo Italiano)