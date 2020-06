L’Aquila, incidente a via Aldo Moro

Un incidente ha coinvolto questa mattina due macchine all’incrocio di via Aldo Moro.

Sul posto Polizia municipale, Vigili del fuoco, ambulanza e Carabinieri.

Ancora incerta la dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza dell’incrocio di via Aldo Moro, in una zona in cui questi episodi sono frequenti.

Da quanto appreso da fonte qualificata e verificata, una delle 2 macchine coinvolte nell’incidente si sarebbe ribaltata probabilmente a causa dell’eccessiva velocità.

Una persona è stata trasportata all’ospedale San Salvatore per essere medicata; ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita.

Nella zona di via Aldo Moro sono frequenti gli incidenti, soprattutto all’altezza dell’incrocio “killer” , dove non è attivo da tempo il semaforo.

Si tratta di una zona di passaggio; tante sono le macchine che usano via Aldo Moro come anello di congiunzione della città e il numero di incidenti proprio in quel tratto di strada è sempre molto alto.

Numerose nel tempo le segnalazioni di residenti e automobilisti; in tanti avevano chiesto anche il posizionamento di dissuasori sulla strada.