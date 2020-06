San Salvatore, esame rinviato a data da destinarsi: “Dovrò rivolgermi al privato”

San Salvatore, un esame diagnostico importante rinviato a data da destinarsi: ai comprensibili ritardi legati all’emergenza Coronavirus si aggiungono altri problemi. La segnalazione a Dillo al Capoluogo.

A raccontare al Capoluogo la sua esperienza un cittadino aquilano che, nel mese di gennaio, aveva prenotato per il 9 aprile un esame diagnostico (M.O.C.) presso il reparto di Radiologia del nosocomio aquilano.

A causa dell’emergenza Covid-19 – per la quale, com’è noto, sono state rinviate per settimane tutte le prestazioni non essenziali – l’esame è stato rinviato tramite contatto telefonico al 25 maggio.

“Ma qualche giorno prima, con un’ulteriore telefonata, mi è stato comunicato un nuovo spostamento dicendomi di richiamare per avere aggiornamenti. Informandomi, mi è stato riferito che ancora non era possibile darmi un riferimento preciso in quanto non avevano addirittura il macchinario per poter effettuare l’esame in questione”

precisa il lettore.

“A tutto ciò aggiungo di aver già corrisposto il ticket della prestazione, che probabilmente riuscirò a recuperare in un lasso di tempo non breve. E, a questo punto, non mi resta che rivolgermi a una struttura privata pagando una somma sicuramente più esosa”.

