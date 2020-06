Raiano, 2 nuovi servizi della Asl

Due nuovi servizi nel PTA di Raiano: diagnostica vascolare e utologia.

Due nuovi ambulatori nel Pta (presidio territoriale di assistenza) di Raiano per potenziare il territorio e ampliare l’offerta sanitaria nell’area peligna. Verranno infatti attivati un servizio per la diagnostica vascolare e uno per quella urologica. L’avvio delle nuove attività, nell’ambito del territorio del distretto sanitario peligno-sangrino, di cui è direttore facente funzioni la dr.ssa Agata Arquilla, viene annunciato dal dirigente responsabile delle cure primarie dell’area peligno-sangrina, dr. Salvatore Scuotto. L’attivazione dei nuovi servizi avverrà in due step, con la prima fase che inizierà nei prossimi giorni. Il locale che ospiterà i nuovi servizi, di oltre 40 metri quadrati, si trova all’interno di un edificio attiguo in cui svolgono l’attività alcuni medici di famiglia. Per usufruire delle prestazioni occorre la prenotazione al Cup.

Raiano, l’ambulatorio vascolare.

Da venerdì 12 giugno prossimo sarà attivo, dalle ore 8.30 alle 12.30, il servizio di diagnostica vascolare in cui verranno effettuati doppler arterovenosi per arti superiori e inferiori. In un secondo tempo, a partire dai primi di luglio, sempre nel Pta di Raiano, il giovedì, con lo stesso orario, verrà assicurata agli utenti un’ulteriore prestazione che riguarderà l’esame dei tronchi sovraortici. Pertanto, quando sarà a pieno regime, la Asl garantirà 8 ore di ambulatorio a settimana per visite ed esami strumentali della specifica branca.

Raiano, l’ambulatorio per l’urologia.

La data di partenza è fissata per il 18 giugno prossimo e l’attività sarà articolata in due giorni al mese, il terzo e quarto giovedì, dalle ore 14 alle 17, con 3 visite urologiche e altrettante ecografie renali, alla vescica e alla prostata, in ciascuno dei giorni di apertura. Nel complesso, quindi, gli utenti avranno a disposizione 6 ore al mese per farsi visitare e sottoporsi ad accertamenti strumentali.

“I nuovi servizi – dichiara Scuotto – si inquadrano nell’ottica del progressivo investimento sul territorio peligno-sangrino, al fine di ampliare sempre più l’offerta sanitaria ed essere sempre più vicini alle comunità delle aree interne”.