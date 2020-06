L’Aquila – Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, mentre nelle ore pomeridiane si attendono fenomeni temporaleschi localmente intensi; il tempo tornerà ad essere stabile nelle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

In Abruzzo tempo asciutto al mattino con schiarite alternate a qualche nube su tutto il territorio; nel pomeriggio un generale peggioramento porterà temporali sparsi sulla costa e sui settori interni. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

In Italia al Nord molte nubi e temporali sparsi su praticamente tutte le regioni specie al pomeriggio, migliora nelle ore serali e notturne con residue piogge sui rilievi. Al Centro inizio di giornata con tempo in prevalenza asciutto, aumento dell’instabilità al pomeriggio con temporali sparsi di moderata o forte intensità salvo sui settori costieri delle tirreniche. Al Sud temporali pomeridiani sparsi sui rilievi di Molise, Puglia, Campania e Basilicata, locali piogge anche in Sicilia. Tempo generalmente più asciutto sui rimanenti settori.

Temperature in leggero aumento specie al Sud.

(Centro Meteo Italiano)