L’Aquila, addio a Mario Di Salvatore

Si è spento all’età di 79 anni, Mario Di Salvatore.

Mario Di Salvatore era molto conosciuto in città: è stato direttore della Protezione civile della Regione Abruzzo, era il padre di Paola, avvocato cassazionista e dirigente della Regione e dell’avvocato Stefano.

I funerali di Mario Di Salvatore si terranno domani, martedì 9 giugno, alle 15,30, alla chiesa di Cristo Re all’Aquila.

Toccante il ricordo del papà, lasciato dalla figlia Paola su Facebook:

“Ed egli disse:

Voi vorreste conoscere il segreto della morte.

Ma come potrete trovarlo, se non lo cercate nel cuore della vita?

Se davvero volete contemplare lo spirito della morte, spalancate il cuore al corpo della vita.

Perché la vita e la morte sono una sola cosa, come il fiume ed il mare. ( cit. Gibran Kahlil Gibran )

Ciao Papà ora che sei in cielo ti accolga la meravigliosa luce di Dio.

Ti voglio bene.

Paola”

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.