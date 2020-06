Guide alpine e turistiche in Abruzzo: le regole anti Covid

Neanche le professioni di montagna sono escluse dai nuovi protocolli di sicurezza anti Covid. Le regole nell’ordinanza 70 firmata dal Presidente Marsilio. Ecco le linee guida per guide alpine, guide ambientali escursionistiche, maestri di sci e guide turistiche.

Obbligo di utilizzo adeguato dei DPI in montagna. Mascherine obbligatorie per guide turistiche e partecipanti.

Professioni di montagna – Guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci: misure organizzative

Sussiste l’obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le professioni di montagna: prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura;

– predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;

– svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti;

– rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di

assembramento;

– utilizzo adeguato dei DPI;

– lavaggio o disinfezione frequente delle mani;

– divieto di scambio di cibo e bevande;

– redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, ovvero con prenotazione;

– mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

– divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (ad esempio, imbragatura, casco,

picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini);

– divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura

ARVA, sciolina);

– utilizzo della magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate;

– disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

Misure organizzative specifiche per le guide turistiche

Sussiste l’obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le guide turistiche:

– utilizzo della mascherina per guida e per i partecipanti;

– ricorso frequente all’igiene delle mani;

– rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;

– predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;

– redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione;

– mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

– organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti;

– eventuali audioguide o supporti informativi possono essere utilizzati solo se

adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;

– favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;

– la disponibilità di dépliant ed altro informativo cartaceo è subordinata all’invio on line ai partecipanti, prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.