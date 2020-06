Coronavirus, i medici tra i grandi d’Italia: un grazie dall’Irlanda

Un video suggestivo per dire grazie ai medici italiani impegnati nella lotta contro il Coronavirus. L’omaggio irlandese ai nuovi eroi.

Dante, Carducci, Marco Paolo, ma non solo: tra i grandi d’Italia entrano a pieno titolo medici e operatori sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus. L’omaggio arriva dall’estero, in particolare dall’Irlanda, attraverso persone che hanno toccato con mano la professionalità e l’umanità dei medici italiani, in particolare quelli dell’ospedale di Bergamo: “Nostro padre ha detto di sentirsi in dovere di ringraziare il popolo italiano. […]. Questo è il risultato”.

Words: Eugene Garrihy

Recitation: Aoibhín Garrihy

Video: Matt Cocci