Addio alla professoressa Gabriella Antonacci

Lutto all’Aquila per la scomparsa della professoressa Gabriella Antonacci in Fiocco.

La professoressa Gabriella Antonacci ha insegnato a lungo al Liceo scientifico “Bafile” dell’Aquila.

Lascia i figli Ernestina e Alessandro.

I funerali si terranno domani, martedì 9 giugno, alle 15,30 presso la chiesta di Santa Maria del Soccorso alla presenza dei familiari più stretti.

Il ricordo della professoressa Antonacci dell’ex sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente.

“Apprendo con profondo dolore, e sommerso di struggenti ricordi, della scomparsa della nostra bravissima ed amatissima professoressa Gabriella Antonacci in Fiocco. Gabriella, giovanissima, ha fatto parte di quel corpo docente del liceo scientifico degli anni sessanta e prima parte degli anni settanta, che ha formato un pezzo di classe dirigente, non solo della nostra città e regione, guidato dal Preside Pischedda. Mai severi, ma seri, mai puntigliosi, mai ingiusti, davano tutto, chiedendo in cambio serietà e rigore. Provenienti da esperienze culturali e visioni ideologiche anche differenti, si riconoscevano su un progetto didattico : darci gli strumenti critici per leggere ed affrontare la vita professionale e sociale. Il suo stimolo, che mi risuona sempre nella testa, era :essere donne ed uomini del proprio tempo. Verso di lei, e gli altri docenti, che tanto ci hanno fatto studiare, ma tanto ci hanno dato, va in questo momento un pensiero che non vi nascondo è appannato di commozione. La ricorderò sempre così giovane e bella nella sua sobria eleganza, nelle sue spiegazioni, nelle sue discussioni che accompagnavano la consegna dei compito di italiano corretti. Ora lo posso dire: forse ne ero dolcemente innamorato. Ciao Prof, e salutami gli altri. E grazie di tutto”.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione del Capoluogo.