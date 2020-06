Scoppito, addio a Giuseppe De Santis: i funerali

Salito sul tetto della propria abitazione per sistemare un’antenna, è improvvisamente caduto. Sul posto l’intervento dei Carabinieri e dell’elisoccorso. Le condizioni di Giuseppe erano apparse subito estremamente gravi. Poco dopo la bruttissima notizia dal San Salvatore: Giuseppe non ce l’ha fatta.

A ricordarlo con dolore è il primo cittadino Marco Giusti, che scrive:

“Quando succedono tragedie come queste sappiamo che non esistono parole o gesti in grado di alleviare il dolore di un padre, di una madre e di una sorella. Come Sindaco mi sento solo di dire che l’amministrazione, i cittadini e la Comunità tutta, è stretta idealmente intorno a Vinicio e la sua famiglia per la perdita di Giuseppe. Vi siamo vicini e vi abbracciamo forte”.