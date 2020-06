Movida violenta a Sulmona, giovane aggredisce poliziotti

Movida e disordini a Sulmona. Sabato notte agitato, la Polizia interviene dopo la segnalazione di una colluttazione. Giovane pregiudicato aggredisce le forze dell’ordine.

Durante le attività di controllo straordinario del territorio disposte sul territorio provinciale dal Questore di L’Aquila al fine di controllare la “Movida”, anche in relazione alle riaperture delle attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande, poco dopo la mezzanotte del 6 giugno 2020, a Sulmona, è stato tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, S.S., sulmonese, classe ’93 pregiudicato, ben noto alle Forze di Polizia.

La vicenda è nata dall’intervento delle pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona poco distanti dal luogo dei fatti, avvertite da alcuni giovani di una colluttazione che stava avvenendo tra tre persone. Gli operatori, si sono così portati sul luogo dei fatti, in corso Ovidio, tra il complesso monumentale dell’Annunziata e piazza Tresca, il “centro” esatto della “Movida” della cittadina peligna.

Lì hanno trovato un giovane in evidente stato di alterazione, che ha riferito di essere stato aggredito da due soggetti. Gli operatori nel cercare di calmarlo ed identificarlo, sono stati aggrediti verbalmente con epiteti. Successivamente lo stesso ha preso a calci l’auto di servizio del Commissariato e ha tentato di aggredire gli operanti, venendo immediatamente immobilizzato.

D’intesa con il P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Sulmona, si è proceduto dunque a formalizzare un arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, ponendo il soggetto agli arresti domiciliari. Nessun operatore di polizia è rimasto ferito.