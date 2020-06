Il Questore dell’Aquila Gennaro Capoluongo si rivolge direttamente ai cittadini sui social: “Insieme possiamo fare un gran lavoro”.

Si è insediato solo nel febbraio scorso il Questore Gennaro Capoluongo e nel suo messaggio, diffuso oggi sul canale Facebook della Questura dell’Aquila, non nasconde il proprio rammarico per non essere riuscito a stare tra la gente fisicamente proprio a causa dell’emergenza Covid.

Un’emergenza che ha visto adeguarsi anche i modelli di sicurezza e, al tempo stesso, la comunicazione da parte della Questura, dice Capoluongo: controlli rigorosi e più informazione che repressione, grazie anche ad una serie di vignette informative disegnate, peraltro, da un artista di Sulmona.

Una parte fondamentale del lavoro di queste settimane è stata legata all’ascolto della gente, dei loro timori, bisogni, necessità ed aspettative, spiega il Questore

Ognuno di noi ha fatto la propria parte. Vi chiedo un ulteriore sforzo: distanziamento sociale e evitare assembramenti.

“Una comunicazione più veloce e moderna per rendere il territorio più sicuro”: va in questa direzione l’attività dei prossimi giorni della Questura dell’Aquila, spiega il Questore che ringrazia le tante categorie sociali che hanno contribuito al superamento della difficile fase 1. Gli operatori sanitari, i lavoratori dei supermercati, degli uffici pubblici e privati, gli amministratori pubblici.

Ma un particolare ringraziamento Capoluongo lo rivolge agli anziani – “Con la loro esperienza ci hanno conferito senso di resistenza e resilienza – e ai giovani

Hanno dato dimostrazione di grande responsabilità e maturità, forzando e modificando il loro innato desiderio di libertà e di relazione esterna. Un esempio per tutti noi. Ci hanno insegnato l’equilibrio dello studio, l’innovazione dei contatti telematici. Vi ringrazio.