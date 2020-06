Guanti abbandonati a terra, Avezzano finisce su Striscia la Notizia

Guanti abbandonati a terra, l’emergenza Covid è anche inciviltà. Avezzano finisce su Striscia la Notizia.

Lo avevamo denunciato sulle pagine del Capoluogo. Tra i lati bui dell’emergenza l’inciviltà mostrata da tanti, che ha riempito piazzali di supermercati e ingressi di attività commerciali di guanti gettati a terra, abbandonati con noncuranza. Striscia la Notizia condanna quella che ormai è diventata una pratica quasi quotidiana: tra le città denunciate nel servizio c’è anche Avezzano.

Una rassegna di foto arrivate alla redazione del Tg satirico Mediaset, per denunciare un comportamento che poco ha a che fare con il senso civico e che è andato avanti anche in pieno lockdown, senza rispetto per gli operatori ecologici che, pure in emergenza, hanno continuato a lavorare per garantire un servizio pubblico.

Non si tratta solo di guanti in lattice, ma anche e soprattutto dei guanti del reparto Fritta e Verdura dei supermercati, dove i guanti finiscono in ogni dove se non gettati nei secchi dell’immondizia, anche trascinati dal vento. Per l’Abruzzo maglia nera ad Avezzano e Pescara, poi il servizio di Striscia mostra altre immagini desolanti di città in cui l’inciviltà ha vinto sul senso civico.

Clicca qui per rivedere il servizio.