Centri estivi Abruzzo, come saranno: le regole da rispettare

Centri estivi in Abruzzo in sicurezza: stabilite le regole da rispettare per i servizi all’infanzia e all’adolescenza per questa estate segnata, ancora, dal Coronavirus.

Mascherine obbligatorie dai 6 anni in su, personale adeguato (nel numero) all’età e alla composizione dei partecipanti: gruppi il più possibile “stabili”, divieto di scambio di giochi fra gruppi differenti, se non previa disinfezione.

Sono queste alcune delle regole dettate dall’ordinanza 70, firmata dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e in vigore dal 7 giugno.

Parola d’ordine: evitare gli assembramenti – di genitori ed accompagnatori – anche attraverso l’organizzazione su turni.

Centri estivi Abruzzo, le regole da seguire

Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori: a tutti verrà misurata la temperatura. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C, il soggetto interessato deve essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.

Il rapporto tra personale e minori deve essere di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e devono essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio e favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

Centri estivi Abruzzo: mascherine per tutti tranne che per i bambini minori di 6 anni

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età.

Dovranno essere messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. I giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

Dovrà essere garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.

Per tutti gli spazi al chiuso, dovrà essere favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità